Manifestantes se concentram na praça Afonso Arinos, região Central de BH, na manhã desta terça-feira (7), em ato contra o governo federal neste dia da Independência. O ato ainda vai passar pela Praça 7 e, em seguida, vai para a Praça da Estação.

De acordo com a Polícia Militar, ainda não foram registradas ocorrências envolvendo manifestantes. Viaturas estão posicionadas no entorno da praça Afonso Arinos, incluindo uma base móvel de atendimento. A Guarda Municipal de BH também tem agentes no local.

Cones foram usados pela PM para bloquear a subida da avenida João Pinheiro, em direção à Praça da Liberdade. Lá, manifestantes pró-governo se concentram para outro ato neste dia 7.

Segundo o assessor da Central Única dos Trabalhadores (CUT), José Luiz Souza, ainda não há como estimar o número de pessoas presentes no ato. Mesmo assim, a divulgação do encontro reforçou o uso de máscaras e o respeito às normas de saúde e segurança. "Muita gente ainda está se vacinando, não podemos abrir essa brecha agora. A manifestação deve ser segura do início ao fim", afirmou.

