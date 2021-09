Manifestantes se reúnem na manhã desta terça-feira (7), em Belo Horizonte, em ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A concentração do grupo ocorreu no entorno do estádio do Mineirão, na Pampulha. Uma carreata foi iniciada às 9h15.

Os manifestantes agora seguem em direção à Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da capital mineira.

Os apoiadores, em sua maioria, estão vestidos de verde e amarelo e carregam bandeiras do Brasil. Faixas com dizeres como “STF com juízes de carreira” e “o povo pede intervenção federal e Bolsonaro no poder” estão adesivadas em carros.

A organização da carreata começou por volta das 8h, em frente ao Centro Esportivo Universitário (CEU), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ciclistas e motociclistas também participam do ato durante o feriado de 7 de Setembro.

Outro lado

Enquanto o grupo pró Bolsonaro se dirige à Praça da Liberdade, os manifenstantes contrários ao governante se reúnem na Praça Afonso Arinos, no Hipercentro da capital. A partir das 10h, eles vão caminhar em direção à Praça da Estação. O protesto é conhecido como "Grito dos Excluídos", tradicional movimento do Dia da Independência.

