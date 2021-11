O balanço final da aplicação do segundo dia do Enem será divulgado em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), às 16h. O evento terá a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, e será trnasmitido pelo canal da TV Brasil no Youtube.

O Enem de 2021 teve o menor número de inscritos dos últimos 16 anos e, no primeiro dia de aplicação, em 21 de novembro, o dado foi piorado pela abstenção de 26% dos participantes em todo o país.

Sobre a abstenção no primeiro domingo de provas, o ministro Milton Ribeiro considerou um número baixo tendo em vista a pandemia.

