A aplicação do Enem neste domingo (28) foi encerrada às 18h30. No segundo e último dia de provas, os participantes responderam questões sobre Matemática e Ciências da Natureza. Os estudantes agora devem estar atentos às datas dos próximos passos.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o gabarito oficial da prova será divulgado até o dia 1º de dezembro. A data para a disponibilização dos resultados individuais, no entanto, ainda não foi divulgada.

Vale lembrar que o Enem utiliza o sistema Teoria de Resposta ao Item (TRI) para determinar a nota do participante, não sendo possível saber o exato rendimento do participante apenas consultando o gabarito.

As notas do Enem são utilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como forma de ingresso em universidades e no Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Os alunos interessados nesses programas devem ficar atentos ao site do Inep para acompanhar a abertura das inscrições.

Os cronogramas do Sisu e do Prouni de 2022 ainda não foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

