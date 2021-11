Os inscritos no Enem que não compareceram à prova neste domingo (28) por apresentarem sintomas de doenças infectocontagiosas podem pedir a reaplicação do teste a partir desta segunda (29). Quem se enquadra nesta condição tem até 3 de dezembro para realizar a solicitação na Página do Participante.

As mesmas regras se aplicam para quem não pôde comparecer ao primeiro dia de provas, no domingo anterior (21). As reaplicações da prova acontecerão em 9 e 16 de janeiro de 2022.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, são doenças passíveis de solicitar a reaplicação da prova: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19.

A solicitação de reaplicação deve ser acompanhada de um documento que comprove a condição do participante no dia original da prova. O material deve conter o nome completo do participante, a data da emissão, o diagnóstico médico com a descrição do estado de saúde do paciente, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. Os interessados deverão verificar se o pedido foi aprovado por meio da Página do Participante.

