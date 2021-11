A percepção de alguns participantes do Enem, que consideraram a prova tranquila, é corroborada pela professora Tatiana Machado de Carvalho, que avaliou as questões de química como acessíveis aos estudantes que se prepararam para o exame.

Para a professora de química do Sistema Bernoulli, a prova deste domingo (28) foi mais tranquila em comparação aos anos anteriores e as questões não apresentaram discrepância ou incoerência.

“A prova tinha poucas contas, uma prova rápida para o aluno fazer”, avalia Tatiana.

Os conteúdos cobrados eram previsíveis, de acordo com a professora. Isso favorece um bom desempenho de alunos que conseguiram se preparar para o exame ao longo do ano letivo.

“Uma questão de cálculo estequiométrico muito tranquila e muita química orgânica. Questões bem previsíveis como saponificação; esterificação; reconhecimento de acidez e basicidade; eletroquímica; conceitos de oxirredução; pilhas em série, que é uma tendência que tem aparecido bem na prova do Enem. Então, de uma maneira geral, os alunos que tiveram uma boa preparação durante o ano conseguiram se sair bem nesta prova”, conclui Tatiana Carvalho.

Até fim deste domingo, o Hoje em Dia publicará o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Enem em parceria com professores do sistema Bernoulli. Acompanhe!

