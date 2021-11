Em parceria com o Sistema Bernoulli, o Hoje em Dia divulgará o gabarito extraoficial das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ainda neste domingo (28). Os professores do Bernoulli responderão as questões do exame para os candidatos leitores do portal.



De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o gabarito oficial do Enem 2021 será divulgado até o dia 1º de dezembro, no site oficial do exame.



Na semana passada, a parceria do Hoje em Dia com o Bernoulli resultou nos gabaritos extraoficiais dos cadernos amarelo, azul, branco, rosa do primeiro dia (21) de provas, incluindo a proposta de Redação:

Digite aqui a legenda

Digite aqui a legenda

Digite aqui a legenda

Digite aqui a legenda

Digite aqui a legenda

Leia também:

Após desistência de 25% dos inscritos, segundo dia do Enem será aplicado em 1.172 locais de Minas

Bicho papão? Estudantes consideram segundo dia do Enem o mais difícil devido às provas de Exatas