O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (28), é para muitos o "bicho papão" do teste, já que os candidatos terão provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Os portões dos locais de aplicação do exame foram abertos ao meio-dia e serão fechados pontualmente às 13h. As provas começam a ser aplicadas a partir das 13h30 e se encerram às 18h30. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas.

Júlia Maria Gonçalves, de 19 anos, estudante de Engenharia Ambiental, quer trocar de curso e começar a faculdade de Medicina Veterinária. Apesar de ser da área de Exatas, considera o segundo dia de provas o mais difícil.

Os gêmeos Viktor Spinelli e Vitória Spinelli, de 17 anos, têm a mesma opinião. "O conteúdo de hoje é menos complexo", avalia o jovem.

Por outro lado, Ana Beatriz Alves, de 18, e Ana Luisa Gomes, de 17, que predendem estudar Medicina Veterinária e Biomedicina, respectivamente, estão mais tranquilas, pois têm mais "afinidade" com a área abordada hoje.

Mesmo assim, elas lembram que a preparação para o segundo Enem do ano foi bem corrida e, de certa forma, prejudicada pelo EAD (ensino à distância).

Itens obrigatórios

O uso da caneta esferográfica preta em material transparente é obrigatório, assim como máscara de proteção facial. O candidato também deve ter em mãos um documento de identidade original. É recomendado levar lanche e água.

Trânsito

Segundo a BHTrans, o transporte coletivo será reforçado com viagens extras nas linhas de ônibus que atendem aos locais de provas, nas faixas horárias que antecedem às provas (9h às 12h) e nas posteriores (17h às 19h).

A estudante Roseane dos Santos, de 18 anos, que quer cursar Medicina, saiu bem cedo de sua casa, que fica no bairro São Francisco, na Pampulha, para evitar qualquer imprevisto. Ela esperou o ônibus por 25 minutos, mas chegou com bastante antecedência à PUC Minas, no Coração Eucarístico, região Noroeste de BH.

Previsão do tempo

Neste domingo, a meteorologia indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A mínima foi de 16 °C e a máxima estimada é de 26 °C. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 60% à tarde.

