No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, realizado neste domingo (28), os candidatos farão as provas de Matemática e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Como não haverá a Redação, o teste termina meia hora mais cedo em comparação com o último final de semana.

Do total de 3,1 milhões de candidatos, cerca de 2,3 milhões compareceram no primeiro dia, uma abstenção de 26%. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A edição deste ano registra o menor número de inscritos dos últimos 16 anos e está cercada de polêmicas, tanto pela suposta interferência do governo federal no conteúdo quanto pela debandada de servidores do Inep.

Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h. O teste será aplicado a partir das 13h30 e encerrado às 18h30. O tempo mínimo de permanência na sala do teste é de duas horas.

Os locais de aplicação estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante. Como a prova é aplicada em tempos de pandemia, os candidatos e examinadores devem tomar os cuidados especiais para evitar a disseminação da Covid-19.

Transporte público

A BHTrans informou que irá reforçar os horários e o número de ônibus circulando em Belo Horizonte neste fim de semana para atender estudantes que fazem a prova do Enem. Hoje, o quadro será o mesmo da última semana, quando houve aplicação da primeira prova.

Também haverá alteração no trânsito por conta do jogo entre Atlético e Fluminense, no Mineirão. A mudança ao redor do estádio, na Pampulha, começará a partir das 16h - veja aqui.

O que levar?

Além do documento oficial de identificação com foto, a máscara é item obrigatório. Os participantes que não estiverem com o acessório de proteção facial não poderão ingressar nas salas de aplicação das provas. É obrigatório levar caneta esferográfica preta fabricada em material transparente.

Álcool em gel estará disponível para que os estudantes higienizam as mãos, mas é permitido que eles levem o produto de casa, se desejarem. Como se trata de uma prova longa, é recomendado levar lanche e água.

