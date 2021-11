O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começa a ser aplicado neste domingo (21) e está na hora de fazer o check-list para não esquecer nada para a prova. Além do documento de identificação com foto e da caneta esferográfica transparente de tinta preta, a máscara é item obrigatório.

Os participantes que não estiverem com o acessório de proteção facial não poderão ingressar no local do teste. A regra vale tanto para a modalidade impressa quanto para a digital.

Além disso, os candidatos devem apresentar os documentos originais, com foto. Não são aceitos as versões digitais. Entre as identificações aceitas estão Carteira de Identidade, CNH, passaporte e Carteira de Trabalho (emitida após 27 de janeiro de 1997).

Itens recomendados

Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem pelo menos uma máscara extra para trocar durante a prova. Haverá álcool em gel nos locais de aplicação para higienização das mãos, mas é permitido levar o produto de casa.

Como se trata de uma prova longa, também é indicado que a pessoa esteja com lanche e água e/ou outras bebidas, com exceção das alcoólicas, que não são permitidas e podem levar à eliminação do candidato.

É aconselhável, ainda, ter em mãos o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele está informado, entre outras coisas, o local de realização da prova. O cartão pode ser acessado na Página do Participante.

Caso seja preciso comprovar a participação no exame, o candidato pode imprimir a Declaração de Comparecimento. Ela deve ser apresentada ao aplicador na entrada da sala, em cada dia do teste, e serve, por exemplo, para justificar uma possível falta no trabalho.

Itens proibidos

Caso o estudante leve para o exame qualquer um dos itens listados abaixo, deve colocá-los no envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, assim como preencher uma declaração. O pacote será lacrado e identificado, permanecendo num lugar reservado do ingresso na sala até a saída.

Objetos que não são permitidos durante a aplicação das provas do Enem:

Celulares

Tablets

Wearable tech (como relógio inteligente)

Calculadoras

Agendas eletrônicas e/ou similares

Ipods

Pen drives

MP3 e/ou similares

Alarmes

Chaves com alarme

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor

Gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens

Óculos escuros

Boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas e corretivos

Livros, manuais, impressos, anotações

Protetor auricular

Relógio de qualquer tipo

