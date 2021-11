A BHTrans informou nesta quinta-feira (25) que irá reforçar os horários e o número de ônibus circulando em Belo Horizonte neste fim de semana. O reforço pretende atender vendedores, trabalhadores e consumidores que irão às compras para a Black Friday, além de estudantes que fazem a prova do Enem no domingo (28). No entanto, a medida depende da continuidade da suspensão da greve dos motoristas de ônibus da capital, que foi definida nessa terça-feira (23) durante reunião entre as partes interessadas.

De acordo com a BHTrans, o reforço planejado para este fim de semana terá impacto principalmente no período de pico dos horários comerciais, para atender clientes e trabalhadores de shoppings e estabelecimentos comerciais que participarão das promoções da Black Friday. No domingo (28), o quadro de horário será o mesmo da última semana, quando houve aplicação da primeira prova.

Motoristas em greve

Apesar de anunciar a ampliação da circulação de ônibus para o fim de semana, a BHTrans alertou que o reforço só será possível caso a greve dos rodoviários continue suspensa ou que seja definitivamente interrompida.

Uma audiência será realizada nesta sexta-feira (26) para que um acordo entre motoristas e empregadores seja pactuado. A suspensão da greve foi definida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3).



O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e Região paralisou o movimento grevista, desde que o Sindicato das Empresas de Transporte Público (Setra) entregue uma proposta com informações sobre reajuste salarial e manutenção de cláusulas econômicas, como o vale-alimentação. Caso contrário, os condutores poderão cruzar os braços novamente.



Leia também:

Greve dos ônibus em BH tem trégua até sexta

Shoppings de BH ampliam horário para as compras da Black Friday; confira lista