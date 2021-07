Quem não se inscreveu para o concurso do Banco do Brasil, ainda pode participar. A instituição prorrogou o período de inscrições. Inicialmente, os candidatos poderiam fazer o cadastro até as 23h59 desta quarta-feira (28). A nova data permite que os interessados preencham o formulário até as 23h59 de 7 de agosto.

O processo seletivo prevê o preenchimento de 4.480 vagas, sendo 483 em Minas Gerais. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, além de benefícios, com carga horária de 30 horas semanais. O novo edital está disponível no site da Fundação CesgranRio.

A prova objetiva e a redação serão aplicadas em 26 de setembro. Todos os candidatos responderão 25 questões de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro; e Conhecimentos Específicos) e 45 de Conhecimentos Específicos, que variam de acordo com a área pretendida.

Para a vaga de Agente de Tecnologia, a prova terá Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação. Para a de Agente Comercial, o conteúdo será Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa de R$ 38. O requerimento de isenção poderá ser feito a partir da próxima quinta-feira (29) até a segunda-feira (2).

Leia mais:

Veja quem pode receber a segunda dose da vacina contra a Covid em BH nesta quarta

Dia dos Pais: comércio de BH prevê crescimento de 1,76%, com movimentação de R$ 1,71 bilhão

Senac abre vagas de qualificações gratuitas para o mercado de trabalho no cenário de pandemia