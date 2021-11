Os professores do Sistema Bernoulli responderam as questões do segundo dia do Enem, que aconteceu neste domingo (28). As 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza foram avaliadas pelos profissionais, que montaram um gabarito extraoficial para cada um dos cadernos do exame.

O Enem é aplicado em quatro cadernos, distinguidos pelas cores: amarelo, azul, cinza e rosa. Todos eles contêm as mesmas questões, dispostas em ordens diferentes.

Confira o gabarito extraoficial do segundo dia de prova:

Caderno Amarelo

Caderno Azul

Caderno Cinza

Caderno Rosa

