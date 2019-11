Rua Curitiba, Centro de BH. A via, já conhecida pela grande quantidade de lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, está mais movimentada do que o habitual nesta sexta-feira (29), dia de Black Friday. Uma das lojas oferece parcelamento em até 30 vezes sem juros. Muita gente saiu de casa cedo em busca de descontos. E descontos reais.

É o caso da dona de casa Daniele Lomar, de 40, do bairro Nova Pampulha, na região de mesmo nome. Ela comprou o climatizador de ar que estava namorando há algumas semanas. “Nossa Black Friday funciona sim. Eu monitorei, inclusive via internet, os preços e realmente há produtos que abaixaram”, disse.

Com lojas abertas na Curitiba às 6h desta manhã, Elizabete Cardoso, de 55 anos, madrugou: 15 minutos antes da abertura. A modeladora de gesso fez valer a pena a saída precoce da cama: levou um guarda-roupa, um sofá e um ventilador. E o melhor: pagou à vista e obteve mais descontos. Assista ao vídeo.

O vigilante Carlos Bonifácio aproveitou a sexta-feira para acompanhar a esposa, que é dona de salão de beleza. Eles compraram diversos produtos cosméticos e para a casa. “Os preços estão na base. Nem baixos demais, nem altos”, disse.

Juros baixos ajudam venda

A queda recente nas taxas de juros foram um incentivo para uma rede de lojas ofertar produtos de toda a linha com parcelamento, sem juros, em até 30 vezes. Para isso, o cliente precisa fazer a compra com o cartão da própria loja, que tem anuidade.

“O desejo do brasileiro, hoje, é a TV maior e um celular melhor. Muitos poupam para adquirir produtos e outros preferem dividir, com uma parcela que cabe no bolso", explicou o gerente regional do Ponto Frio, comércio que, segundo ele, ficará aberto “até o último cliente” nesta sexta-feira.

Leia mais:

Passo a passo: Como reclamar da Black Friday pelo Whatsapp do Reclame aqui

Roteirão de descontos: confira as ofertas da Black Friday que vão além dos eletroeletrônicos



​