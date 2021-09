Durante o evento para anunciar a liberação de recursos para a ampliação do metrô de Belo Horizonte e inaugurar a pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas da UFMG, nesta quinta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) empunhou uma arma de brinquedo.

Na cerimônia, na Cidade Administrativa, uma criança fardada e com uma arma de brinquedo nas mãos se sentou próximo ao chefe do Executivo federal. Diante disso, Bolsonaro pegou o objeto do menino e mostrou aos convidados.

Criança de 6 anos fez flexões de braço durante o evento

Em seguida, o garoto fez flexões de braço e foi saudado pelo político e pelos presentes no local. “Quando eu era moleque, brincava com isso, com arma, com flecha, com estilingue. Assim foi criada a minha geração, e crescemos homens fortes, sadios e respeitadores”, disse Bolsonaro.

Ele ainda agradeceu aos pais do garoto, que, segundo o presidente, deu um grande exemplo de civilidade, patriotismo e respeito.

“Quero dispensar a segurança do Estado, do governador Zema e também dispensar a segurança presidencial. A partir deste momento, o Daniel, de 6 anos, vai fazer a minha segurança aqui em Minas Gerais”, brincou.

