O presidente Jair Bolsonaro deve receber alta neste domingo (18). A afirmação é do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do chefe do Executivo brasileiro. Segundo ele, ainda não há como precisar o horário em que ele será liberado. “O sistema digestivo já está funcionando”, disse o médico. Macedo disse que Bolsonaro pode retomar as atividades “com calma” a partir de segunda-feira (19).

De manhã, o presidente postou um vídeo em uma rede social em que caminhava pelos corredores do Hospital Vila Nova Star. Mais tarde, ele chegou a participar da live de inauguração de uma agência da Caixa em Missão Velha, no Ceará.

Na quarta-feira, Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal. Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, o político foi transferido para São Paulo. No fim do dia, foi transferido para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde se encontra internado.

