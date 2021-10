O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa, nesta segunda-feira (18), da Jornada das Águas, roteiro que passa pelos estados cortados pelo rio São Francisco com anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento e irrigação.

O ponto inicial da comitiva é em São Roque de Minas, no Centro-Oeste do Estado. Veja ao vivo a inauguração do evento, que vai disponibilizar R$ 5,8 bilhões para a revitalização de bacias e obras complementares no território.

