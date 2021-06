Já pensou em ganhar R$ 190 milhões de um dia para o outro e ter a vida que sempre desejou? Em todo o Brasil, apostadores da Quina de São João de 2021 carregam a esperança de mudar de vida com o prêmio que será o maior da história da modalidade - as dezenas serão sorteadas neste sábado (26).

É o caso de Delaia Almeida, de 23 anos. A estudante de Farmácia, que não tem costume de jogar, disse que sonhou com as dezenas campeãs e foi direto à lotérica fazer a aposta. “Como não tenho costume de jogar, achei que o sonho não poderia ser coincidência. Vai que a sorte bate na minha porta e eu consigo mudar de vida”, disse, esperançosa, a jovem.

O motorista Leandro Fernandes, de 42, lançou a sorte nessa sexta-feira (25). Ele revelou que, sendo o novo milionário, vai embora do Brasil. “Eu quero é sair desse lugar e não voltar nunca mais. É decepção no governo, na vida amorosa, no trabalho… Quero ir para um país que eu não tenha decepção”, disse, aos risos.

Por outro lado, o autônomo José Cordeiro, de 64 anos, afirma que pretende continuar no Brasil. Inclusive, caso leve a bolada, irá terminar a obra na casa dele no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. “Depois, eu quero é só gastar tudo”, planeja o idoso.

Dirceu Gomes da Silva, que é experiente no ramo de apostas, não perdeu a chance de fazer mais uma “fezinha” com a esperança de poder ajudar sua família. “A gente arrisca, porque se depender do trabalho, não fica rico. Uma hora a sorte vem”.

Dirceu Gomes se diz confiante em ser o novo milionário

Enquanto todo mundo revela os projetos tendo os R$ 190 milhões nas mãos, Cleuer Carlos Rocha os mantém em segredo na esperança de ser o novo milionário do Brasil. “Só esperar para comemorar amanhã. Os planos, se campeão, são segredos de Estado", garantiu.

O "misterioso" Cleuer: planos são "segredos de Estado", disse

Quina de São João

A Quina de São João 2021, concurso 5.590, a ser sorteada neste sábado (26), vai pagar o maior prêmio da história. São R$ 190 milhões na disputa. Nessa modalidade de sorteio especial, o valor não acumula.

Se não houver acertadores dos cinco números, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quadra) e assim por diante.

As apostas podem ser feitas em volantes específicos, disponíveis nas lotéricas, e no portal Loterias Caixa.

