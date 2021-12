Balanço divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Ministério da Saúde indica que foram registrados 27 casos no Brasil da nova variante do coronavírus, a Ômicron.

As infecções foram registradas em São Paulo (16), em Minas Gerais (3), em Goiás (4), no Distrito Federal (2), no Rio Grande do Sul (1) e no Rio de Janeiro (1).

Há ainda, segundo a pasta, sete casos em investigação em Goiás (2) e Minas Gerais (5).

Leia mais:

BH prevê vacinar 12 mil imunossuprimidos adultos com a uma quarta dose da vacina contra a Covid-19

Governo Federal passa a exigir comprovante de vacinação para entrar no Brasil

Governo passa a exigir comprovante de vacinação para entrar no Brasil