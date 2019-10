A Caixa Econômica Federal decidiu antecipar para até o final deste ano o pagamento do Saque Imediato de até R$ 500 por conta a todos os trabalhadores titulares de conta FGTS, ativa ou inativa. Pelo novo cronograma, todos os trabalhadores poderão receber antes do Natal.

Cronograma de saque do FGTS

A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador, sem qualquer ônus.

Quem tiver dúvidas sobre valores e direito ao saque pode fazer a consulta pelo aplicativo FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br e pelo telefone de atendimento exclusivo, disponível 24 horas: 0800 724 2019.

De acordo com o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, todos os 96 milhões de trabalhadores poderão receber até dezembro, possibilitando a injeção de cerca de R 40 bilhões na economia ainda esse ano.

Transferência para outros bancos:

Nos saques feitos na agência, a Caixa não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do Saque Imediato para outras instituições financeiras.

Segundo o banco, estratégias e tecnologias específicas para o pagamento do Saque Imediato permitiram a antecipação. Em pouco mais de 40 dias, a Caixa já pagou mais de R$ 15,4 bi para cerca de 40% dos trabalhadores (37,3 milhões).

As agências devem abrir no próximo sábado para dar conta da demanda

Canais:

Os saques de até R$ 500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento, para quem possui senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes CAIXA AQUI apresentando documento de identificação.

Já os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em unidades lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto.

Para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua Carteira de Trabalho em mãos no momento do saque.

Principal dúvida

O Saque Imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. O saque de até R$ 500 por conta do FGTS não significa adesão ao Saque- Aniversário ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

Atendimento especial:

Para facilitar o atendimento, as agências da CAIXA abrirão em horário estendido na sexta (25) e na segunda (28). Nesta terça-feira (22), não haverá atendimento em horário ampliado e as agências terão expediente normal.

As unidades abrirão no sábado (26), das 09 às 15h (horário local), para realizar o pagamento, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir Senha Cidadão. A lista das agências com horário especial de atendimento está no site fgts.caixa.gov.br.

Saque-Aniversário:

É uma nova opção oferecida ao trabalhador, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do seu aniversário.

Para ter direito ao Saque-Aniversário, é necessário que o trabalhador faça a opção por essa modalidade nos canais disponibilizados pela Caixa. O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS, acrescido de uma parcela adicional, todos os anos. Mas é preciso fazer as contas caso a caso para avaliar vantagens e desvantagens da migração.

No site fgts.caixa.gov.br o trabalhador pode obter todas as informações, simular o valor do seu primeiro saque-aniversário e realizar a opção por esta modalidade de saque, se for o caso.