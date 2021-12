O cantor Maurilio, da dupla sertaneja com Luiza, faleceu nesta quarta-feira (29) no hospital Jardim América, em Goiânia. O artista estava há 15 dias internado devido a um tromboembolismo pulmonar.

Maurílio foi internado no dia 15 de dezembro, com dificuldade para respirar. De acordo com o boletim médico divulgado na época pela unidade de saúde, ele estava respirando com a ajuda de aparelhos.

Pelas redes sociais, Luiza, parceira do artista, pediu orações para o colega e informou o cancelamento das apresentações da dupla. "Não vamos desistir, nem desanimar, continuem orando, Deus tá no comando e quem sabe de tudo é ele".

Antes de dar entrada no hospital, ele participou de uma gravação de um DVD da dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel na noite dessa terça-feira (14), que leva o título de "Não é o fim do mundo".

Corrente de orações

No Twitter, famosos pediram oração para o artista. Confira algumas publicações:

Combateu o bom combate, venceu a corrida, guardou a fé, a coroa da justiça está guardada pra você Maurilio ! 🙏🏼Hoje nos deixa mais um Artista incrível, Dono de uma segunda voz fantástica e um carisma sem tamanho! Nossos sinceros pêsames a toda família e todas as pessoas que + — Matheus & Kauan (@matheusekauan) December 29, 2021

Nossos sentimentos à toda família,amigos e fãs do Maurilio 😞 pic.twitter.com/juAqjUWY78 — Simone e Simaria (@SimoneeSimaria) December 29, 2021

Dupla

Luíza e Maurílio são conhecidos por músicas como "S de Saudade", lançada em 2019, "Pode Sumir" e "Modo Avião". A dupla já gravou ao lado de Alcione e Marília Mendonça.

