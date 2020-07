A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) criticou duramente a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de cancelar a reunião com representantes do comércio da capital, que seria realizada nesta quarta-feira (8) .

O anúncio do cancelamento do encontro foi anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), nesta terça, na sede da prefeitura, durante reunião com representantes de associações, sindicatos e conselhos da cidade, que apoiam as medidas de isolamento social recomendadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

"Suspendi agora a reunião que teria com os empresários amanhã, às 14h, porque eu não tenho o que dizer a eles. Os números não nos permitem nada diferente do que está acontecendo hoje", disse Kalil.

Desde o dia 29 de junho, apenas os serviços essenciais estão liberados para funcionar em Belo Horizonte. A explosão de casos, mortes e internações pelo novo coronavírus levou o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 recuar o processo de flexibilização da cidade.

Em nota, a CDL/BH criticou o cancelamento da reunião, classificando como autoritária a medida tomada pela prefeitura.

A entidade também afirmou que a alta ocupação dos leitos de UTI na capital mineira - que atualmente é de 91% - é resultado de uma incapacidade da PBH de gerir a situação.

Confira a íntegra da nota enviada pela CDL/BH:

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) não participou da reunião realizada hoje entre o prefeito Alexandre Kalil e os sindicatos majoritariamente ocupados por militantes da esquerda, portanto, desconhece as razões que levaram ao cancelamento da reunião.

A entidade não somente é contrária ao cancelamento, decisão mais uma vez tomada de forma autoritária e unilateral pela prefeitura, como também volta a denunciar a completa incapacidade do executivo municipal de abrir os leitos prometidos em 29 de maio.

Caso a prefeitura tivesse cumprido a sua promessa, hoje o índice de ocupação de leitos de UTI seria de 45% e o índice de ocupação de leitos de enfermaria de 38%. Ambos os indicadores permitiriam a reabertura segura do comércio, como estava ocorrendo anteriormente.

A CDL/BH mais uma vez reitera a sua posição de enfrentar essa pandemia salvando vidas, mantendo empresas e preservando empregos.