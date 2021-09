A Apple apresenta nesta terça-feira (14) a décima terceira geração do iPhone. No entanto, na segunda-feira (13) imagens do aparelho começaram a vazar pelas redes sociais.

Em relação ao modelo atual, o iPhone 13 não passará por mudanças significativas e manterá basicamente o mesmo design, com laterais retilíneas (como no iPhone 4) e as lentes das câmeras agrupadas num quadrinho. Pelo menos é o que aparenta pelas imagens vazadas.

Na lista de especulações sobre o novo iPhone é esperado a manutenção das quatro versões. Além do modelo padrão (6,1 polegadas), Mini (5,4 polegadas), Pro (6,1 polegadas) e Pro Max (6,7 polegadas). Inclusive, há um certo otimismo de que a versão Mini seja mantida em linha, mesmo com o baixo desempenho de vendas, de acordo com as estimativas da Apple.

Entre as melhorias esperadas estão o aprimoramento das câmeras com melhores ângulos de abertura, que permitem desfoques de fundo mais intensos. Também é especulado que o aparelho terá opção de armazenamento de até 1TB, provavelmente na versão topo de linha. Atualmente o armazenamento máximo do iPhone é de 512GB.

Sobre o chipset, como é de praxe, a nova geração deverá trazer atualização do processador A14 Bionic. Já o desempenho das baterias deverá ter um ganho entre 10 e 20%, como tem sido especulado.

