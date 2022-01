O presidente Jair Bolsonaro chegou às 9h da manhã desta quinta-feira (27) à Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília, para a missa de sétimo dia de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro.

Ele estava acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos – RJ), além de três ministros militares - Walter Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). A missa foi celebrada pelo arcebispo militar do Brasil, dom Fernando Guimarães.

Outra celebração em memória de dona Olinda será realizada pela família hoje em São Paulo, mas sem a presença do presidente. Por causa da missa de sétimo dia, Bolsonaro cancelou participação na cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul), em Cartagena, Colômbia. O vice-presidente Hamilton Mourão representa o Brasil no encontro.

Papa Francisco

Durante a missa, uma mensagem de condolências do Papa Francisco foi lida. Veja:

"Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, com pesar acabo de receber a notícia da morte de sua venerada mãe, que deixou um belo testemunho cristão tanto no desempenho da sua missão familiar como na solícita colaboração prestada à vida eclesial", disse a mensagem lida por um representante.

Francisco disse ainda implorar para que a alma de Olinda receba "paz e felicidade":

"Apresento à Vossa Excelência e inteira família enlutada as minhas sentidas condolências e colocando sobre todos o conforto do Altíssimo enquanto imploro Cristo Redentor para (a) alma da sua serva Olinda a paz e felicidade prometidas aos seus fiéis discípulos."

Histórico

A morte de dona Olinda, na madrugada da última sexta-feira (21), aos 94 anos, foi anunciada pelo próprio presidente em suas redes sociais. Ela estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior paulista.

