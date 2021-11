Estudantes de todo o Brasil fazem, na tarde deste domingo (28), o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Principal forma de ingresso em universidades públicas, por meio do Sisu, e privadas, por meio do ProUni, a prova movimenta também as redes sociais.

Neste domingo, os candidatos têm pela frente 45 questões de matemática e 45 de Ciências da Natureza, que reúnem, essencialmente, conteúdos de física, química e biologia. Visto por muitos estudantes como o “bicho-papão” do exame, a dificuldade das matérias é o tema da maioria dos memes que circula nas redes, veja:

Eu no segundo dia de ENEM pic.twitter.com/w0dYqREePv — Usuário Citou (@usuariocitou) November 25, 2021

Segundo do dia do enem amanhã e eu tô assim: pic.twitter.com/3FJFCqnUWy — Vivi 🌋📖 Dama Da Meia Noite (@vividott1) November 27, 2021

eu folheando a prova sem saber resolver uma questão de matemática, física e química #Enem2021 pic.twitter.com/CnsDBCKYun — lyn (@kidfenty) November 28, 2021

O aluno de humanas hj indo fazer o Enem pic.twitter.com/3gPGQwFUgX — IF Obscuro (@ifobscuro) November 28, 2021

pra quem nunca fez o Enem, pra ir no banheiro é assim pic.twitter.com/9s8B7wfxM7 — comi um mc lanche feliz e continuo triste (@Visnxx) November 28, 2021

