Ainda no aguardo do resultado do teste para Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro garantiu, em entrevista à rede de TV CNN Brasil, que amanheceu nesta terça-feira (7) melhor de saúde. "Estou me sentindo bem. Tenho obras para inaugurar no país", afirmou.

A febre, segundo ele, que estava em 38,5º graus ontem, teria caído para 36º. De acordo com a emissora, Bolsonaro teria ingerido, como prevenção, os remédios hidroxicloroquina e azitromicina, que ainda não têm eficácia comprovada para o combate ao coronavirus.

Após sentir sintomas da doença, na noite de ontem, o presidente realizou exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e cancelou a sua agenda da semana.

Além de teste para detecção do novo coronavírus, o chefe do Executivo também se submeteu a uma ressonância magnética do pulmão. "Fiz uma chapa do pulmão. Está limpo o pulmão, tá certo?", avisou, ao retornar à residência oficial.