Foi publicado no Diário Oficial do Município, neste sábado (1º), uma retificação em relação ao edital do Concurso da Guarda Municipal. Após decisão judicial, o certame havia sido suspenso pela Prefeitura de Belo Horizonte no dia 16 de maio, porque o texto não apresentava reserva de vagas para pessoas com deficiência. Permanece em 500 o número total de vagas oferecidas

Com a retificação, o edital passou a contar com uma reserva de 10% do total de vagas para candidatos que se autodeclararem deficientes. A cota será de 10 vagas reservadas para mulheres e de 40 vagas para homens portadores de deficiência.

Um novo período para inscrições será aberto entre os dias 10 de junho e 9 de julho. Além das pessoas com deficiência, os candidatos às vagas da ampla concorrência também poderão fazer suas inscrições neste prazo. A taxa de inscrição é de R$ 92,50. A data da Prova Objetiva de Múltipla Escolha foi alterada para o dia 18 de agosto.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Guimarães Rosa. No ato da inscrição o candidato que se declarar com deficiência deverá providenciar o envio – para endereços indicados na retificação – de cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme modelo sugerido no anexo da publicação, emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, citando o código da Classificação Internacional de Doenças (CID), e contendo a assinatura e o CRM do médico.

O salário inicial do Guarda Municipal é de R$ 1.851,21. Porém, há acréscimos de R$ 277,68 de Gratificação de Disponibilidade Integral e de R$ 740,48, referente ao Adicional de Risco. Dessa forma, a remuneração fica em R$ 2.869,37.

