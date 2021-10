O secretário municipal de governo, Adalclever Lopes, vai prestar informações à CPI da BHTrans nesta quarta-feira (13), às 9h30, na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A oitiva vai tratar de questões relativas à possível tentativa de obstrução das investigações realizadas pela comissão.

De acordo com o presidente da CPI, vereador Gabriel (sem partido), responsável por requerer a presença do secretário, algumas medidas da prefeitura vêm causando estranheza.

Segundo ele, um comitê criado para repactuar contratos com as empresas de ônibus e reformular as tarifas cobradas dos passageiros foi instituído com a comissão já em funcionamento.

Ainda assim, nenhum dos integrantes foi avisado sobre a suspensão do funcionamento do comitê, publicada no Diário Oficial do Município (DOM). O parlamentar também afirma que, conforme informações internas da PBH, a decisão teria sido uma forma de retaliação à continuidade dos trabalhos da CPI.

Diante disso, a oitiva tem a finalidade de compreender a postura do Executivo em relação aos fatos citados. O vereador também informou que a Casa já fez um pedido para que o Conselho de Ética do Município tome medidas cabíveis quanto ao caso.

Visita técnica

Nesta quinta-feira (14), às 10h30, a CPI realizará visita técnica à empresa responsável pelo armazenamento de documentos públicos relativos ao processo licitatório e a contratos de concessão de serviço de transporte público de BH.

Serão averiguadas as condições em que os documentos estão armazenados e a adequação do local em que os papéis estão reunidos, bem como as formas de controle sobre a tramitação interna de processos. Deverão participar da visita técnica o presidente da BHTrans, Diogo Prosdocimi, e a representante do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Luciana Ribeiro da Fonseca.

