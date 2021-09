A CPI da Covid-19, do Senado Federal, ouve, nesta quarta-feira (29), em sessão marcada para às 10h, o empresário Luciano Hang. Ele é acusado de pertencer ao chamado “gabinete paralelo”, grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro suspeito de aconselhar o presidente em relação à pandemia, promovendo ideias sem comprovação científica, como o tratamento precoce.

A convocação foi aprovada na última quarta-feira (22), por requerimento do senador Renan Calheiros. No mesmo dia, Hang foi citado no depoimento de Pedro Benedito Batista Jr., diretor da empresa de planos de saúde Prevent Senior. Foi em um dos hospitais próprios da companhia que a mãe do empresário, Regina Hang, de 82 anos, morreu em fevereiro deste ano.

Leia mais:

