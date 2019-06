O descolamento do talude da mina de Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais, Região Central de Minas Gerais, atingiu neste sábado (1º), por volta das 7h, 33,4 centímetros por dia, segundo informou a Agência Nacional de Mineração (ANM). O último boletim da agência foi divulgado na quinta-feira (30) e mostrava que até às 12h a velocidade de deformação na porção interior do talude norte era de 24,6 centímetros por dia, subindo a dois metros desde o fim do ano passado.



Nesta sexta-feira (31), parte de uma das paredes do talude se desprendeu, mas a Barragem Sul Superior, que fica a uma distância de 1,5 quilômetro da Mina Gongo Soco, não foi afetada, segundo a Vale.

A porção que se desprendeu do talude e escorreu para dentro da cava da mina de Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta, representa menos de 1% de toda a estrutura, conforme informações da Defesa Civil de Minas Gerais. A parte que se soltou possui 20x30 metros, o que dá cerca de 600 metros quadrados.

O major Marcos Pereira, superintendente de gestão de risco de desastres da Defesa Civil, explicou ainda como aconteceu o desprendimento registrado nesta madrugada. "Durante a semana a gente já tinha relatado que havia uma tendência maior de escorregamento. O que aconteceu foi que uma parte da base desse talude, da parte mais próxima da água da cava, escorreu em um movimento semelhante ao de uma areia", contou.

Ainda de acordo com a Defesa Civil do Estado, não há como estimar uma data precisa para que o desprendimento de todo o talude aconteça. "Mas esse movimento, esse escorrimento, é importante pois tira o nível de energia e tensão que estava sobre a base do talude, com a estrutura se estabilizando. A gente espera que esse fluxo continue acontecendo nos próximos dias", finalizou o major.

Com Estadão Conteúdo