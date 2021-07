Um reajuste nos valores das bandeiras tarifárias feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) fez com que a conta de luz ficasse 52% mais cara a partir deste mês. Para reduzir o impacto desse aumento no bolso, a única saída é economizar.

Entre os vilões da conta de luz estão equipamentos que consomem energia para gerar calor: chuveiro elétrico, secadora de roupas, aquecedores e ferro de passar, explica o professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brás Cardoso.

Medidas simples podem evitar que a conta de luz fique mais "salgada"

Ele ainda acrescenta que eletrodomésticos tradicionais também aumentam os gastos, principalmente geladeira, micro-ondas, freezer e lavadora de roupas.

Apesar de pesarem na conta de luz, ninguém consegue ficar sem utilizar esses equipamentos. Por isso, o consumidor deve ser inteligente e adotar medidas para reduzir o consumo e evitar que a conta fique "salgada". Veja algumas dicas:

1 - Instalar lâmpadas Fluorescentes ou LED pela casa

Elas iluminam o dobro das lâmpadas clássicas e usam menos energia. Além disso, as boas marcas apresentam uma longevidade de vida maior.

2 - Horário do banho

Além de dispensar os banhos demorados - ideal é no máximo 10 minutos -, é recomendado evitar ligar o chuveiro nos horários de pico de consumo de energia - das 18h às 21h. A sobrecarrega no sistema de distribuição obriga a empresa a fazer manutenções, o que pode elevar a fatura no final do mês.

3 - Atenção ao comprar eletrodomésticos

Na hora das compras, verifique o consumo de energia do aparelho pelo Selo Procel. Ele indica quais produtos apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, resultando em economia na conta de energia elétrica. A classificação varia de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

4 - Evite eletrodomésticos antigos

Aparelhos ou eletrodomésticos antigos podem consumir mais eletricidade do que os novos que geralmente tem tecnologia melhorada e, portanto, faz um consumo mais adequado. Por isso, se puder, evite o uso dos mais antigos.

5 - Evite "passar roupas aos poucos"

Muita gente acha que passar roupas "aos poucos" gasta menos energia, o que é um mito. O aquecimento constante do ferro é um dos vilões de energia. Por isso, em vez de passar poucas peças em dias alternados, o indicado é acumular uma quantidade maior de roupas e passar tudo de uma vez.

6 - Não deixe o carregador na tomada

Quando a carga do celular estiver completa, retire imediatamente o carregador da tomada. Além de evitar acidentes domésticos, o ato reduz os gastos na conta de energia.

7 - Produção própria de energia

Produzir a própria energia é uma opção segura, econômica e sustentável. Além das vantagens financeiras, a produção ainda preserva o meio ambiente. Se puder, invista na produção de sistemas fotovoltaicos, heliotérmicos e placas solares.

8 - Evite a função "stand by"

Boa parte dos eletrônicos possuem o modo stand by (ou de espera). TV, console, cafeteira, micro-ondas, entre outros costumam ficar ligados à tomada o tempo todo nessa função, o que pode causar um aumento de 20% na conta de energia. Portanto, a melhor opção é retirar os aparelhos da tomada assim que encerrar o uso.

9- Atenção aos fios em casa

Fios desencapados ou expostos dentro de casa podem gerar acidentes e contribuir para perda de energia, o que faz a conta ficar mais cara. Portanto, o recomendado é regularizar a situação.

10- Mantenha freezers e geladeiras longe de fornos e fogões

O freezer ou a geladeira pode gastar mais energia para resfriar alimentos se estiver ao lado de fontes de calor. O recomendado é deixar ambos afastados do fogão.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Conta de luz: saiba como funcionam as bandeiras tarifárias

Novo valor de 'bandeira vermelha 2' deve elevar uma conta de luz de R$ 135 para mais de R$ 200