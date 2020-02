O hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região Noroeste de Belo Horizonte, está com processo seletivo aberto para contratação de psicólogos e farmacêuticos. As vagas, para preenchimento de quadro reserva e de folguistas têm remuneração entre R$ 1.782,28 e R$ 2.046,55.

O processo seletivo foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) e o tempo de contrato dos aprovados será definido pelo hospital no momento da admissão. Para se candidatar, os interessados devem possuir registro no Conselho Regional de Psicologia ou de Farmácia, dependendo do cargo que pleiteiam, além do diploma.

Não haverá prova de seleção. Os candidatos enviam a documentação prevista no edital e a equipe de seleção classificará os candidatos por meio de parâmetros. Serão levados em conta, por exemplo, tempo de experiência profissional, títulos acadêmicos, mestrados e doutorados. Para os farmacêuticos, ainda será privilegiado o interessado que tiver mais idade.

Para o cargo de psicólogo, é exigida experiência de seis meses em área de saúde. Os farmacêuticos não precisam deste requisito. A documentação com as inscrições preenchidas deverão ser entregues na Gerência de Gestão de Pessoas e do Trabalho do Odilon Behrens (rua Formiga, 50), no horário de 8h às 16h, até o dia 14 de fevereiro.

Todos os detalhes do processo seletivo estão no DOM. Leia as informações de seleção clicando aqui, se você é farmacêutico, ou aqui, se você se interessa pela vaga de psicólogo.

Os dados sobre o desemprego em Minas deverão ser atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana que vem. O número mais recente, relativo ao terceiro semestre de 2019, indica que 9,9% da população mineira está desempregada. No Brasil, a taxa é de 11,9%, segundo o IBGE.

O preenchimento de vagas temporárias este mês pode fazer o desemprego cair em Minas. No início de janeiro, a oferta de quase mil vagas temporárias para varrer as ruas de BH, durante o período do Carnaval, levou dezenas de pessoas a se aglomerar em uma fila no bairro Parque Riachuelo, na região Noroeste, durante três dias da capital. O salário em torno de R$ 1 mil atraiu trabalhadores com ampla formação.

