A Vallourec está recrutando estudantes de nível técnico e superior para programa de estágio 2022 destinado a 29 áreas de atuação em Belo Horizonte (MG), Jeceaba (MG), Brumadinho (MG), Curvelo (MG), Rio das Ostras (RJ) e Serra (ES).

O estágio pode ser em modelo presencial ou remoto, dependendo da situação da pandemia. O valor da bolsa para os graduandos de ensino superior é de R$ 1.613;00 e, para alunos de nível técnico, de R$ 1.199,00. Interessados devem efetuar a inscrição até 30 de novembro.

As oportunidades são destinadas a cursos de diferentes áreas:

Administração

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Design

Direito

Economia

Telecomunicações

Elétrica



Para obter a lista completa de cursos disponíveis acesse este link. É necessário possuir os seguintes requisitos para se candidatar:

Ter idade mínima de 18 anos em fevereiro de 2022

Conhecimento intermediário de Pacote Office (principalmente Excel)

Inglês intermediário ou avançado será um diferencial

Conhecimento em ferramentas de programação e Power BI será um diferencial



Estudantes de cursos superiores e técnicos precisam se atentar às exigências referentes às suas áreas:



Nível superior:

Estar cursando ou ter finalizado o 3° período

Formatura a partir de julho de 2024 para as vagas do primeiro semestre de 2022

Formatura a partir de dezembro de 2024 para as vagas do segundo semestre de 2022



Nível Técnico:

Estar cursando ou ter finalizado o primeiro módulo do curso técnico

Manter vínculo (matricula) com a instituição por, no mínimo, até março de 2023



O processo seletivo compreende as seguintes etapas:

Prova on-line e triagem de requisitos

Etapa seletiva RH – entrevista técnica

Avaliação psicológica

Avaliação médica

Admissão



Os selecionados precisam ter disponibilidades para cumprirem seis horas diárias. Serão contratadas duas turmas: um grupo começará no 1° semestre de 2022 e o outro no 2°.



O estágio terá duração de um ano, com a possibilidade de ser renovados por mais 12 meses. No decorrer do programa os estagiários serão supervisionados, treinados e orientados por tutores.



Os escolhidos terão direito aos seguintes benefícios:

Convênio médico

Seguro de vida

Recesso renumerado

Restaurante no local

Cesta básica

Transporte fretado ou auxílio

Programa de desenvolvimento de estagiários

Clube de benefícios e descontos



