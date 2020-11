Neste domingo (15), 1.943.184 eleitores de Belo Horizonte vão às urnas no 1º turno para eleger o prefeito da capital. Um total de 15 candidatos concorrem à cadeira de prefeito da maior cidade do Estado. Para ajudar os eleitores na escolha, o Hoje em Dia resumiu as principais propostas de cada um dos postulantes à PBH. Confira também os vídeos das entrevistas concedidas pelos candidatos ao jornal.

Alexandre Kalil (PSD)

Universalização do atendimento em escolas em tempo integral para as crianças de 0 a 1 ano. Implantação de escolas para atendimento de crianças de 3 a 11 anos. Implantação de portal de serviços para ampliação da oferta de serviços 100% digitais. Veja mais aqui



Áurea Carolina (PSOL)

Enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas na capital. Incentivo aos pequenos empreendedores e à criação de novos negócios, especialmente nas regiões periféricas. Programa de renda solidária, para que nenhuma família receba menos de R$ 600. Política de geração de moradias para a população em situação de rua, com aproveitamento de imóveis ociosos. Confira o vídeo da entrevista.

Bruno Engler (PRTB)

Implementar barreiras dentro do sistema para diminuir a velocidade de escoamento das águas. Garantir a implementação da linha 2 do metrô (ligando a região do Barreiro). Transparência em relação às licitações do transporte público. Volta dos cobradores aos coletivos. Educação: defesa do escola sem partido, combate à ideologia de gênero nas escolas, implantação de escolas cívico-militares. Revisão do plano diretor. Confira o vídeo da entrevista.



Cabo Xavier (PMB)

Priorizar as políticas para a mulher. Valorizar o funcionalismo. Oferecer escola integral. Criar o sistema de monitoramento remoto e aumentar o número de câmeras pela cidade. Maior incentivo ao micro e pequeno empreendedor. Confira o vídeo da entrevista.



Fabiano Cazeca (Pros)

Construir Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis). Ampliar o número de equipes de Saúde da Família. Nova licitação para melhorar o transporte público de BH. Confira o vídeo da entrevista.



João Vitor Xavier (Cidadania)

Revisão do Plano Diretor do município, para atrair empresas da construção civil. Ampliar investimentos para promover melhorias estruturais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a criação de parcerias público-privadas na saúde. Na educação, adoção de ensino remoto e a possibilidade de ensino híbrido. Ampliar o efetivo da Guarda Municipal. Confira o vídeo da entrevista.



Lafayette Andrada (Republicanos)

Gestão eficiente para melhorar a educação básica e profissional. Atenção à saúde, infraestrutura e mobilidade. Retomada econômica e desenvolvimento social. Instituição de escolas cívico-militares. Confira o vídeo da entrevista.



Luísa Barreto (PSDB)

Implantação do conceito de 'Cidade Colaborativa' e valorização da cultura, como forma de aproveitar uma vocação da cidade e transformar seu potencial em geração de empregos e renda. Apoio aos empreendedores e enfrentamento à violência contra a mulher. Programa de inclusão profissional de jovens fora da rede escolar. Volta da regionalização da administração. Confira o vídeo da entrevista.



Marcelo Souza e Silva (Patriotas)

Atrair ajuda de organismos internacionais para retomar investimentos em infraestrutura. Isenção do IPTU e outros impostos municipais, não apenas para manter os atuais negócios funcionando, mas também atrair novos. Transformar BH na 'capital do esporte motor', atraindo uma etapa da Stock Car, a Fórmula E . Revisão no Plano Diretor. Confira o vídeo da entrevista.

Marília Domingues (PCO)

Volta do Mais Médicos e uso de prédios públicos ociosos para moradia de famílias em condições de vulnerabilidade. Veja mais aqui

Nilmário Miranda (PT)

Complementação do Move na capital mineira, para o eixo Oeste. Conclusão do trecho da linha 2 do Metrô Calafate-Barreiro. Instituir uma renda municipal para completar o Bolsa Família. Criação do tarifa zero para pessoas desempregadas. Confira o vídeo da entrevista.

Rodrigo Paiva (Novo)

Enxugamento da estrutura administrativa da PBH. Diminuição de secretarias de 14 para 10. Mapear a população de rua. Criar projeto de Telesaúde. Confira o vídeo da entrevista.

Wadson Ribeiro (PCdoB)

Investimentos em obras públicas para criação de empregos. Transferência de renda para famílias vulneráveis. Investimentos nas equipes de medicina da família e na atenção primária. Reforço na universalização da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, alfabetização de 50 mil jovens e adultos.Confira o vídeo da entrevista.



Wanderson Rocha (PSTU)

Estatizar hospitais filantrópicos e privados que atendem pelo SUS. Crianção de uma empresa municipal e estatal de obras para garantir a construção das moradias populares e Aplicação de um percentual fixo do orçamento municipal durante 10 anos para investimentos em moradias. Confira o vídeo da entrevista.



Wendel Mesquita (Solidariedade)

Isenção de IPTU para o comércio e criação de linha de microcrédito para o setor. Ampliação do número de Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) com ampliação do horário de funcionamento para até às 19 horas. Confira o vídeo da entrevista.