Muitos eleitores fora do domicílio eleitoral decidiram ir até as seções justificar a ausência nas eleições deste domingo (15). A instabilidade apresentada pelo aplicativo E-título, recomendado pela Justiça Eleitoral para fazer a justificativa neste ano, aumentou o fluxo de pessoas que tiveram que ir a um local de votação para prestar contas.

Quem optou por fazer a justificativa da maneira tradicional não teve dificuldades no Colégio Estadual Central, no bairro de Lourdes, região Centro-sul da capital mineira. O analista de sistemas Jorge Albuquerque até tentou usar a comodidade do uso do aplicativo para justificar a ausência em seu domicílio eleitoral, mas depois de ficar 45 minutos tentando, resolveu ir até o local de votação para cumprir a obrigação. "Fiquei tentando desde cedo, mas não consegui", destacou.

Eleitores vão aos locais de votação fazer justificativa

A empresária Ana Cristina Cardoso já preferiu ir direto para a seção eleitoral fazer a jusficativa, para não ficar em dívida com a Justiça Eleitoral. "Logo quando ouvi que o aplicativo estava dando problemas, resolvi vir e fazer a minha jusficativa", afirmou a empresária.

