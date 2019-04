Os eleitores de Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, voltarão às urnas no dia 2 de junho para escolher novos prefeito e vice-prefeito. A data foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) em sessão de julgamento nesta quarta-feira (24).

As eleições suplementares tiveram de ser marcadas porque o tribunal cassou a chapa eleita em 2016, com Leone Maciel Fonseca como prefeito e Duílio de Castro Faria como vice. Eles foram acusados de uso indevido dos meios de comunicação social em período eleitoral.

Leone Fonseca já havia renunciado ao seu mandato no início do mês de março de 2019, quando então Duílio assumiu a prefeitura e foi posteriormente afastado, passando o presidente da Câmara Municipal a exercer, de forma interina, a chefia do município. Atualmente, Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, o Caramelo, é o chefe do Executivo em Sete Lagoas.

Até o dia 5 de maio, os órgãos partidários poderão se reunir em convenções para deliberar sobre a escolha dos candidatos. Após a escolha em convenção, o candidato que será registrado, caso ocupe cargo gerador de inelegibilidade, deve afastar-se no prazo de 24 horas. No dia 9 de maio, às 19h, será encerrado o prazo para entrega dos pedidos de registros dos candidatos à Justiça Eleitoral. A partir do dia 10 de maio, os candidatos podem iniciar a propaganda eleitoral, regulamentada pela Resolução 23.457/2015, que cuidou das regras relativas à propaganda nas Eleições 2016, e pela Lei 9.504/1997.

Estão aptos para votar os eleitores inscritos no município até o dia 6 de fevereiro de 2019. As eleições serão das 8h às 17h, com as mesmas Mesas Receptoras de votos constituídas para as eleições que aconteceram em outubro de 2016. A diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 21 de junho.