Parte das matérias que compõem a prova de Ciências da Natureza, a física esteve presente em menos questões que o habitual no Enem de 2021. De acordo com o professor do Sistema Bernoulli, Thales Souza Rodrigues, foram 14 perguntas com conteúdos da disciplina e o habitual são 15.

De acordo com o professor de física, foram duas questões difíceis (uma a menos que o habitual), oito questões médias e quatro questões mais fáceis na prova aplicada neste domingo (28). Segundo Rodrigues, mecânica e física elétrica foram tema de quatro questões cada.

“A prova veio equilibrada em relação às frentes, as disciplinas e as áreas da física. Com um pouquinho mais de questões sobre óptica, ondas e termologia, que são geralmente assuntos trabalhados no segundo ano do ensino médio”, avalia.

Rodrigues destaca uma pergunta que pode gerar polêmica por adicionar conceitos aprendidos na química. “Uma questão que trabalha a umidade do ar, a taxa de evaporação e a taxa de condensação”, explica.

Ainda assim, a avaliação geral do teste foi positiva. “Foi uma boa prova e certamente os alunos estavam preparados”, conclui

O gabarito extraoficial do segundo dia do Enem, com questões respondidas por professores do Sistema Bernoulli, já está disponível, veja.

