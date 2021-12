Nessa quarta-feira (29), o cantor sertanejo Maurílio, que fazia dupla com Luiza, morreu, aos 28 anos, por choque séptico, quando uma infecção grave se espalha pelo corpo e causa falência múltipla dos órgãos. O problema foi consequência de um tromboembolismo que acometeu o cantor no dia 15 de dezembro.

Maurílio passou mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido. O cantor teve três paradas cardíacas, foi reanimado, mas depois de duas semanas em estado grave em um hospital de Goiânia, não resistiu.

Segundo o médico urologista e professor da Faculdade de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, Diogo Mendes, o tromboembolismo é uma palavra na qual "trombo" significa coágulo, sangue coagulado. Já "embolia" é uma espécie de corpo estranho que se movimenta pelo sangue.

"Quando a gente junta os dois, está dizendo que teve um coágulo que se movimentou para um lugar indesejado. Com isso, podemos ter embolia cerebral, embolia cardíaca, embolia pulmonar, embolia renal, embolia nos membros", explicou Mendes. O médico acrescentou que o tromboembolismo pulmonar, geralmente, é causado por coágulos originados nas pernas, que "caminham" lentamente pelas veias e chegam até o pulmão, trajeto normal do sangue.

Sintomas iniciais

Na avaliação do médico ouvido pela Agência Brasil, Maurílio não levou em conta sinais de que não estava bem e isso agravou o quadro. No dia que foi internado o cantor apresentava cansaço, estava vermelho, com dores nas pernas, apresentava falta de ar até que desmaiou. "Nesses casos, com qualquer um desses sintomas, é preciso procurar rapidamente atendimento médico", ressaltou o especialista.

O tratamento da doença é feito à base de anticoagulantes, remédios que fazem dissolver os coágulos. Sendo que em alguns casos é necessário usar um cateter para recanalizar o vaso que foi obstruído, explicou o professor.

