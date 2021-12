Arqueólogos e antropólogos ligados à Universidade de Brasília anunciaram a retomada das pesquisas na Gruta do Gentio II. Localizado em Unaí, Noroeste de Minas, o sítio arqueológico começou a ser explorado no final da década de 1970, tendo sido palco da descoberta, em 1977, do corpo mumificado de uma menina que, segundo especialistas, morreu há cerca de 3,5 mil anos.

Além de Acauã - como a múmia foi batizada, em homenagem ao pássaro de mesmo nome que é comumente encontrado na região -, dezenas de artefatos e desenhos rupestres de importância histórica e científica foram localizados durante as escavações anteriores.

Segundo o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), a Gruta do Gentio II é um dos mais completos sítios arqueológicos do país, seja em termos de variedade, seja em relação ao grau de conservação dos artefatos identificados, preservados graças às características do microclima no interior da caverna.

Ainda segundo o IAB, a própria Acauã acabou sendo naturalmente mumificada graças ao clima da caverna. O corpo foi encontrado junto a diversos artefatos funerários, indicando que a menina foi sepultada. Suas pernas e braços estavam envoltos por colares de sementes de capim navalha, o que sugere que a criança gozava de um status diferenciado, especial. Além disso, o corpo foi coberto por uma fina rede de algodão que, por sua vez, foi recoberta por couro animal, o que favoreceu que os restos mortais fossem preservados.

De acordo com os estudiosos da UnB, o abrigo rochoso é um importante testemunho da longa ocupação no Brasil Central, permitindo aos especialistas buscar compreender como diversos grupos humanos circulavam entre o Cerrado, a Amazônia e o Nordeste há até cerca de 11 mil anos.

O potencial arqueológico da região motivou a criação do chamado Projeto Arqueologia e História Indígena no Brasil Central (Phibra), que, além de pesquisadores da UnB, reúne representantes das universidades da Flórida (EUA); Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP). As pesquisas na região foram autorizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e começaram a ser planejadas já há alguns meses.

Segundo a UnB, entre os objetivos da iniciativa está a realização de uma pesquisa arqueológica no formato sítio-escola, empregando estudantes universitários das instituições de ensino universitário participantes do projeto. Supervisionados, os alunos realização prospecções e escavações sistemáticas em parceria com as comunidades locais, criando oportunidades de capacitação teórica e prática em Arqueologia.

A notícia da retomada das pesquisas foi recebida com entusiasmo em Unaí. Na semana passada, o prefeito José Gomes Branquinho se reuniu, na cidade, com um dos coordenadores do Projeto Phibra, o arqueólogo Francisco Pugliese, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Em nota, Branquinho afirmou ter discutido o pedido de construção de uma base para os pesquisadores que, atualmente, estão alojados em uma fazenda do município. Além disso, a abertura de um novo acesso à gruta e o fechamento do atual acesso à população estão em análise.

A interrupção do afluxo de pessoas ao sítio arqueológico distante apenas 36 quilômetros do centro de Unaí visa a evitar a destruição de vestígios arqueológicos como pinturas rupestres, instrumentos feitos de pedras, fragmentos cerâmicos, adornos e pedaços de utensílios. Há, também, a expectativa de que, posteriormente, antropólogos, arqueólogos e técnicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo discutam possíveis trajetos para desenvolver o turismo histórico na região – o que exigiria a capacitação de guias e técnicos locais, a exemplo do que já ocorre em outras regiões, como no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí.

