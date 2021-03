O governador Romeu Zema anunciou, nesta quarta-feira (31), a escala de pagamento do mês de abril, referente a março de 2021. A primeira parcela dos salários dos servidores, no valor de R$ 2 mil, será paga no dia 9.

Segundo o Executivo, o restante do 13º dos trabalhadores que ainda não receberam o abono total será quitado na mesma data. A segunda parcela dos rendimentos será paga no dia 20 de abril.

Os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública receberão os vencimentos integralmente no dia referente à primeira parcela, conforme os critérios adotados pelo Estado.

Em abril, todo o funcionalismo público terá recebido integralmente o abono natalino do ano passado. A primeira parcela do benefício, no valor de R$ 2 mil, foi paga em 23 de dezembro para todos os servidores.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 também foram depositadas parcelas de R$ 2 mil.

*Com Agência Minas

