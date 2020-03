O vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (sem partido) é o mais um parlamentar que está com o novo coronavírus. Na segunda-feira (17), o deputado federal mineiro Tiago Mitraud (Novo) confirmou que está com a doença. Além disso, o governador Romeu Zema (Novo), que teve contato com pessoas positivas para a Covid-19, aguarda resultados laboratoriais.

Nas redes sociais, Azevedo informou que não desenvolveu nenhum dos sintomas da enfermidade, mas que permanece em isolamento domiciliar. "Estou me sentindo como se não estivesse infectado. Seguirei trabalhando da minha biblioteca", declarou o parlamentar. Ele garantiu que desde a última quinta-feira (12) trabalha em home office, mas, no período, foi ao Mercado Central e à Câmara Municipal.

"Do dia em que isolei meu time até hoje, só tive contato com pessoas em duas oportunidades: num evento no Mercado Central na sexta-feira (onde estava o governador mineiro), com presença de outras pessoas com suspeita de coronavírus por se encontrarem com membros infectados da comitiva do Presidente da República, e ontem na Câmara Municipal", escreveu em post publicado na web.

Além do vereador, oito integrantes da equipe dele e quatro membros da família também foram submetidos aos exames, mas todos os testes deram negativo para o novo coronavírus. "A maior colaboração que posso dar nesse momento é repetir o que venho dizendo desde a semana passada. Estamos diante de uma crise gravíssima e precisamos dar o exemplo. O afastamento social deveria ser uma medida imediata em âmbito nacional. (...) Só a quarentena nos levará a superar essa pandemia. Peço a todos: se protejam e protejam os demais. Fiquem em casa, usem álcool gel, evitem abraços e apertos de mão. Só assim vamos prevalecer. E precisamos prevalecer", clamou.

Números

Minas Gerais tem seis casos confirmados da Covid-19 e 420 em investigação. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são 234 confirmações, 2.064 suspeitos e nenhum óbito até o momento.

