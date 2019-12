O veículo que tem o IPVA 2020 mais caro em Minas Gerais é uma Ferrari 488 Spider, ano 2018. Custando cerca de R$ 3,6 milhões o modelo tem o tributo no valor de R$110.202,78, o suficiente para adquirir veículos zero como os SUVs Creta, Renegade e Tracker.

Em segundo lugar, está a Ferrari FF, ano 2015, que tem o tributo no valor de R$102.548,76. O veículo é encontrado por R$ 2,6 milhões.

E em terceiro, o Porsche 911 GT2 RS, ano 2019, com imposto de R$87.196,80. O carro é avaliado em pelo menos R$ 1,2 milhão.

Já o veículo com IPVA mais barato é o Ciclomotor Ibramoto Katia, 1981, que tem o tributo no valor de R$4,00.

Por outro lado, são 74.352 casos de veículos com isenção do imposto, sendo a maioria de pessoas com deficiência, portadoras de necessidades especiais, ou de taxistas.

O IPVA 2020 foi divulgado nesta terça pelo subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza. O imposto terá redução média de 2,96% em relação ao ano passado e o prazo começa a vencer no dia 13 de janeiro (confira tabela abaixo). O desconto total pode chegar a 8,96%. É que recebe mais 3% de desconto aquele que quitar a primeira parcela à vista e outros 3% quem quitou em dia todas as obrigações referentes ao veículo nos anos de 2018 e 2019, conforme programa de incentivo à regularidade do pagamento do tributo. Quem optar pelo parcelamento pode dividir o valor em até três vezes, sendo que a última parcela vence em março.

Confira escala de pagamento:

FINAL DE PLACA CONTA ÚNICA / 1ª PARCELA 2ª PARCELA PARCELA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 1 e 2 13 13 13 3 e 4 14 14 16 5 e 6 15 17 17 7 e 8 16 18 18 9 e 0 17 19 19

Já a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo será no valor de R$105,78 e vence no dia 31 de março para todos os veículos. "A Taxa de Licenciamento está aumentando 3,29%, ou seja, R$3,79, porque ela varia de acordo com a Taxa do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna)", informou o subsecretário.,

O pagamento integral ou parcelado de três vezes pode ser feito, a partir desta terça-feira (3), nos terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e Sicoob. Basta informar o número do Renavam do veículo. A emissão da guia de arrecadação do IPVA 2020 também poderá ser feita pelo site da SEF ou nas repartições fazendárias.

Penalidades

O contribuinte que não quitar o IPVA nos prazos estabelecidos está sujeito à multa de 0,3% ao dia, até o 30º dia, e de 20%, após o 30º dia. Os juros são calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e incidem sobre o valor do imposto ou das parcelas, acrescido de multa.

Para a Taxa de Licenciamento, a multa por atraso é de 0,15% ao dia, até o 30º dia; 9% do 31º até 60º dia; e 12% a partir do 61º dia. Os juros também são calculados pela taxa referencial Selic.

Dpvat

A Medida Provisória 904, de 11 de novembro de 2019, extingue o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (Dpvat) a partir do ano que vem. A medida vem, segundo o Ministério da Economia, para poupar gastos de supervisão e regulação do seguro, além de evitar fraudes.



