O IPVA 2020 terá redução média de 2,96% em relação ao ano passado e começa a vencer no dia 13 de janeiro (confira tabela abaixo). O desconto total pode chegar a 8,96%. É que recebe mais 3% de desconto aquele que quitar a primeira parcela à vista e outros 3% quem quitou em dia todas as obrigações referentes ao veículo nos anos de 2018 e 2019, conforme programa de incentivo à regularidade do pagamento do tributo. "O desconto acompanha o veículo, porque é melhor ele acompanhar o Renavam que traz um diferencial até para o contribuinte na hora de fazer a negociação do seu veículo usado", afirmou o subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza.

O pagamento integral ou parcelado de três vezes pode ser feito a partir desta tera (3), nos terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, santander e Sicoob. Basta informar o número do Renavam.



Confira escala de pagamento:

FINAL DE PLACA CONTA ÚNICA / 1ª PARCELA 2ª PARCELA PARCELA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 1 e 2 13 13 13 3 e 4 14 14 16 5 e 6 15 17 17 7 e 8 16 18 18 9 e 0 17 19 19



Já a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo será no valor de R$105,78 e vence no dia 31 de março para todos os veículos."A Taxa de Licenciamento está aumentando 3,29%, ou seja, R$3,79, porque ela varia de acordo com a Taxa do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna)", informou o subsecretário.

A tabela contendo as bases de cálculo e os valores do IPVA está disponível no Diário Eletrônico da Secretaria da Fazenda. Já as consultas de valores do IPVA podem ser feitas no site da SEF, pelo telefone 155 do LigMinas ou no aplicativo IPVA-MG, para smartphones e tablets, disponíveis para versões Android, IOS e Windows Phone.

Com o IPVA 2020, a expectativa de arrecadação do governo é R$5,93 bilhões, R$493 milhões a mais do que o ano anterior. A alta está ligada ao aumento da frota, que subiu de 9.738.023 (2019) para 10.102.242 (2020). Desse total arrecadado, 20% são repassados para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), 40% vão para o caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.

Leia mais:

Prefeitura abre cadastro para descontos no IPTU em 2020; saiba como garantir o seu

13º salário promete R$ 19 bilhões para Minas

Mais de 1,3 milhão de motoristas mineiros ainda devem IPVA