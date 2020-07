O fundador da rede varejista Ricardo Eletro foi preso nesta quarta-feira (8) suspeito de sonegar aproximadamente R$ 387 milhões dos cofres públicos de Minas Gerais. Além do empresário Ricardo Nunes, a filha dele também foi detida. O irmão do gestor, de acordo com a Polícia Civil, é considerado foragido.

A rede de loja foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a operação. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do empresário. Assim que houver um retorno, essa reportagem será atualizada

Conforme as investigações, há quase uma década a empresa cobrava dos consumidores, embutido no preço dos produtos, o ICMS. No entanto, o valor do imposto não era repassado ao Estado. Em novembro do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu apropriação indébita como crime, a rede de lojas passou a ser investigada.

Nesta semana, a Justiça mineira decretou três mandados de prisão e outros 14 de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em Santo André, em São Paulo, durante a operação "Direto com o Dono".

Ricardo foi preso em São Paulo e a filha em Nova Lima, na Grande BH. De acordo o delegado Vitor Abdala, os mandados de prisão são temporários e, por isso, os dois devem permanecer reclusos por cinco dias. "Podendo ser renovado por mais cinco dias", explicou. O empresário deve ser transferido para Minas ainda nesta quarta.

Além das prisões, a Justiça autorizou o sequestro de bens avaliados em R$ 60 milhões. Agora, a polícia vai buscar mais patrimônios da família, já que o valor levantado não cobre a quantia sonegada. Nos imóveis dos investigados, a polícia apreendeu documentos, computadores e celulares que vão passar por perícia.

A força-tarefa desencadeada nesta quarta-feira contou com a participação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Receita Estadual.

Ocultação

“O investigado se apropriou indevidamente do tributo. Em contrapartida, seu patrimônio só crescendo”, explicou o delegado Vitor Abdala. De acordo com o investigador, o empresário colocava o patrimônio em nomes dos familiares para supostamente ocultar os bens. Atualmente, a Ricardo Eletro está em situação de recuperação extrajudicial, sem condições de arcar com dívidas.

Superintendente da Fazenda em Contagem, Antônio de Castro Vaz de Melo Filho explicou que a rede de lojas estava sendo fiscalizada há quase 10 anos. A Ricardo Eletro chegava a negociar a dívida, mas não a quitava. "A empresa declarava efetivamente o débito que ela devia, mas mão fazia o pagamento. Fazia diversos parcelamentos e não cumpria", disse.

Leia mais:

Empresários do ramo de eletrodomésticos são alvos de operação contra sonegação fiscal