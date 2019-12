O ano de 2019 vai ficar marcado na história como um período repleto de acontecimentos. Nas redes sociais, dezembro é o mês de os usuários avaliarem o ano, e não é diferente com o Google. A ferramenta de busca divulgou nesta quarta-feira (11) o ranking de assuntos que mais cresceram nas buscas em 2019 em Minas Gerais.

Entre os termos, vagas de emprego e notícias sobre famosos se destacaram, além das buscas por assuntos relacionados ao futebol. Confira o ranking:

1- Classificação Brasileirão Série A

Este foi o termo com maior destaque entre as buscas de Minas. Iniciado em 27 de abril, o torneio acabou no último fim de semana. O Brasileirão em 2019 ainda entrou para a história como o primeiro no qual o Cruzeiro foi rebaixado para a série B.

Rebaixado: Cruzeiro perde para o Palmeiras, cai para a Série B, e Mineirão vira palco de guerra

Protagonismo sem brilho: com maior rival rebaixado, Atlético tem missão de remontar elenco em 2020

2- Copa América

O torneio entre seleções sul-americanas, além do Catar e Japão, que foram convidados, aconteceu em junho no Brasil e a seleção brasileira levou o troféu. Doze equipes disputaram a competição e o jogador brasileiro Daniel Alves foi eleito o melhor do torneio.

Brasil conquista a Copa América, faz festa no Maracanã e Conmebol 'enche os bolsos'

3- Gugu Liberato

A morte do apresentador Gugu Liberato, no fim de novembro, gerou um grande volume de buscas no Google, tanto em Minas quanto no Brasil. Um dos maiores nomes da televisão brasileira de todos os tempos, Gugu morreu nos Estados Unidos após cair do forro do teto de sua casa enquanto tentava consertar um aparelho de ar-condicionado em Orlando, na Flórida. O acidente aconteceu no dia 20 de novembro e a morte foi confirmada no dia 22.

Apresentador Gugu Liberato não resiste e morre após acidente doméstico nos Estados Unidos

4- Vagas de Emprego

O cenário atual de desemprego no Brasil explica o crescimento da busca pelo termo, que foi destaque também no ranking nacional. Em Minas, conforme anunciou o governador Romeu Zema na última segunda-feira (9), 123 mil empregos foram gerados em 2019.

BH Airport projeta novas rotas e geração de empregos com aeroporto indústria em Confins

Agenda de investimentos deve gerar 16 mil empregos em Minas em 2020

5- Brumadinho

Cenário da tragédia que deixou 253 mortos e 13 desaparecidos em meio a um mar de lama, a cidade de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, figurou entre os assuntos mais buscados no Google em 2019. O rompimento da Barragem B1, da Vale, aconteceu em 25 de janeiro e, além dos mortos, causou sérios danos ambientais na região.

Moradores de Brumadinho protestam contra restrição do auxílio emergencial

Mais uma vítima da tragédia em Brumadinho é identificada por DNA; 13 ainda estão desaparecidos

Perito conclui laudo sobre rompimento da barragem de Brumadinho, mas PC não vai divulgar o resultado

6- Gabriel Diniz

Outra fatalidade que gerou muitas buscas no Google foi a morte do cantor Gabriel Diniz. O músico morreu em 27 de maio após o avião em que ele estava cair no Estado de Sergipe. A comoção foi grande entre fãs e personalidades, que lamentaram a morte prematura do cantor do hit "Jenifer".

Morte de Gabriel Diniz completa 3 meses e namorada relembra 'sonho realizado'

7- Thanos

O vilão dos filmes "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato" foi o sétimo mais buscado no Google em 2019. Sua figura no ranking pode ser explicada pelo lançamento do último filme (Ultimato) em abril deste ano. A película é um ponto importante no arco dos heróis da Marvel e encerra a série de filmes dos Vingadores.

Após heróis mortos em 'Ultimato', novo 'Homem-Aranha' surge como alívio cômico

'Vingadores – Ultimato' encerra 11 anos de histórias vistas em 21 filmes e 11 séries

8- Libertadores

Terceiro termo relacionado a futebol no ranking, a Copa Libertadores aconteceu de janeiro a novembro e teve entre os times competidores os dois maiores clubes de Minas, Atlético e Cruzeiro. Os mineiros, no entanto, não levaram prêmios na competição. O campeão foi o Flamengo.

Flamengo x River: agente de Bruno Henrique, Denis comenta parceria e holofote na função

9- IPVA 2019 MG

O Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) figurou entre os mais buscados e teve seu pico em janeiro deste ano. As cidades mineiras que mais buscaram o termo foram Pouso Alegre, Poços de Caldas, Uberaba, Contagem e Divinópolis. O pico da pesquisa é sempre no início do ano, quando começam a vencer os pagamentos. Algumas informações sobre o imposto de 2020 já estão disponíveis para os proprietários, confira:

Consulte o valor do seu IPVA 2020 e baixe aqui a sua guia

IPVA 2020 pode ficar até 9% mais barato; confira escala de pagamento em Minas

10- Caio Junqueira

A morte do ator Caio Junqueira, aos 42 anos, em decorrência dos ferimentos sofridos em um acidente de carro no Rio, em janeiro deste ano, levaram os mineiros a buscar o nome dele no Google. Caio se destacou em produções como Tropa de Elite e novelas da Globo.

Amigos e colegas lamentam a morte do ator Caio Junqueira

O google também elencou as partidas de futebol mais buscadas na ferramenta. Confira:

Cruzeiro x Avaí

Botafogo x Cruzeiro

Cruzeiro x Bahia

Cruzeiro x Atlético

Flamengo x Vasco da Gama

Flamengo x Atlético

Cruzeiro x São Paulo

Cruzeiro x Fortaleza

Flamengo x Grêmio

Fortaleza x Atlético