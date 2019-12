O secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levy, criticou o pedido de embargo solicitado pelo Ministério Público de Contas (MPC) contra a operação que antecipará recursos da exploração do nióbio para o pagamento do 13⁰ salário dos servidores estaduais e fim do escalonamento de salários.

Para o secretário de Governo, Otto Levy, o pedido de suspensão da operação feito pelo MP pode, sim, afetar o processo, mesmo diante da negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Esse pedido traz como consequência o aumento do risco e a diminuição do interesse”, frisou Levy. “Surpreendeu a nós do governo porque o Ministério Público de Contas ignorou o projeto de lei, aprovado por unanimidade”, argumenta. Otto Levy disse ainda que o órgão participou das audiências públicas sobre o assunto, onde ele alega que os mesmos questionamentos feitos agora junto ao TCE já teriam sido respondidos.

O governo não sabe quando será o leilão ou o tão esperado dia de normalização do 13º salário do funcionalismo. “Ainda tenho esperanças de que possa acontecer em 2019”, falou Otto Levy, que pontuou, no entanto, que o pedido de suspensão possa gerar atrasos no processo. O prazo para a venda dos recebíveis na Bolsa acontecer ainda este ano é 23 de dezembro. Depois disso, são 24 horas para o recebimento dos recursos pelo estado e outras 24 horas para o pagamento dos funcionários, ou seja, 48 horas de datas com funcionamento bancário regular.

O entendimento foi acompanhado pelo secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa. Os dois estiveram juntos para fazer um balanço de 2019 nas duas pastas nesta quarta-feira (11), na Cidade Administrativa. Barbosa admite a possibilidade de que o processo possa ter atrasos diante da insegurança jurídica resultante do pedido do Ministério Público de Contas.

“Você tem que fazer uma rodada de explicação do processo todo novamente. Não quer dizer que vá atrasar, a gente não tem a dimensão disso, estamos trabalhando para que se mantenha para este ano”. O secretário da Fazenda não limitou o prejuízo aos prazos, mas também a valores arrecadados pelo governo.

“A partir do momento em que se envolve mais uma variável de risco, aumenta o preço contra o estado, certamente isso impacta em algumas dezenas, senão centenas de milhões de reais. O investidor é um ente que busca a segurança ou precificar o risco que se apresenta”.