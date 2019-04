Quer ser contratado pelo Governo de Minas para receber até R$ 22 mil mensais? O Estado anunciou a abertura das inscrições para 106 vagas regionais em posições estratégicas, no interior, por meio do programa Transforma Minas. As vagas são nas Secretarias de Educação (SEE) - com inscrições até 30 de abril-, Saúde (SES), Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), com prazo até dia 6 de maio para se inscrever. Os salários vão de R$ 4.455,00, na vaga para Superintendente Regional de Ensino, até R$ 22 mil para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge).

Conforme nota divulgada pelo governo, as inscrições dos profissionais de Educação estão condicionadas à aprovação no processo de certificação ocupacional para o cargo de Superintendente Regional de Ensino (SRE), que já teve o resultado divulgado. No total, 637 candidatos foram certificados e poderão concorrer às 47 vagas espalhadas por todo o Estado. Cada candidato pode se inscrever em até três superintendências, sejam do interior ou metropolitanas, e as inscrições vão até o dia 30 de abril.

Já na área da Saúde, foram disponibilizadas 28 vagas, sendo 18 delas em Superintendências Regionais de Saúde e 10 em Gerências Regionais de Saúde. Entre as cidades com vagas abertas estão Alfenas, Barbacena, Itabira, Januária e Pouso Alegre. Quem assumir estes cargos serão responsáveis por apoiar, implementar e monitorar as políticas e ações de Saúde, fortalecendo a governança regional do Sistema Estadual de Saúde na área de abrangência de sua regional.

Na área do Meio ambiente foram abertas nove vagas de Superintendente Regional de Meio Ambiente (Suprams), sendo elas em Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina, Governador Valadares, Ubá, Varginha, Divinópolis, Uberlândia e Unaí. Os salários são de R$ 6.360,00 por mês.

Há ainda 22 vagas disponíveis para as Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social, nos municípios de Almenara, Araçuaí, Belo Horizonte, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Salinas, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Timóteo, Uberaba, Uberlândia, Varginha. Entre as funções dos diretores está prestar apoio técnico aos municípios da abrangência regional em ações relativas às políticas públicas da Sedese.

Diferentemente dos cargos na Educação, para as demais vagas podem participar do processo seletivo funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou de organizações não governamentais que preencham os pré-requisitos e as competências exigidas pela função. A seleção conta com etapas de análise curricular, teste de perfil e entrevistas por competência.

Para mais detalhes sobre cada vaga e, também, para fazer a inscrição, basta acessar o site do programa ou o aplicativo MG App, onde também é possível acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

Sobre o Transforma Minas

Lançado em 8 de março deste ano, o Transforma Minas – Programa de Gestão de Pessoas por Mérito e Competências – é um inovador programa de atração, seleção e desenvolvimento de profissionais para posições da alta administração pública, inspirado em bem-sucedidos modelos e práticas internacionais de gestão de pessoas no setor público.

Ao longo de 2019, o Governo de Minas pretende selecionar profissionais para posições de chefia, direção e assessoramento na administração direta, envolvendo tanto cargos estratégicos quanto vagas regionais em diversas áreas da gestão pública, como Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente.

