A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais informou, na manhã desta terça-feira (20), que irá antecipar para estas quarta (21) e sexta-feiras (23) o pagamento da segunda (e última) parcela dos salários dos servidores do Poder Executivo referente ao mês de julho. A quitação estava programada para ocorrer no dia 27 de agosto.

Veja nova escala:

21/8: pagamento a servidores da Segurança Pública;

23/8: pagamento a servidores das demais áreas.

Segundo o governo de Minas, os pagamentos serão feitos, em ambos os casos, a ativos, inativos e pensionistas. No início deste mês, o governo também havia conseguido antecipar o pagamento da 1ª parcela do salário de julho.

Antecipação

De acordo com a pasta, a medida veio em atendimento de solicitação do governador Romeu Zema (Novo) e só foi possível graças às ações conjuntas do Tesouro Estadual, responsável pela gestão do fluxo de caixa, e da Receita Estadual.

