A promessa feita no início do mês pelo governador Romeu Zema (Novo), de que adiantaria em dois meses a quitação do 13º salário de 2018 de todos os servidores estaduais, foi cumprida nesta segunda-feira (21).

O benefício, em atraso desde o fim do mandato do ex-governador Fernando Pimentel (PT), foi totalmente pago aos servidores de forma antecipada - já que a escala iria até dezembro de 2019 - após um "reajuste de caixa", segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).



No dia 1º de outubro o governo anunciou que pretendia quitar ainda no mês a nona e última parcela do 13º do ano passado para 100% do funcionalismo, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. Ainda conforme a pasta, a organização do fluxo de caixa só foi possível graças aos esforços do Executivo estadual para equilibrar as contas.

Até então, somente parte dos servidores tinham tido o abono natalino quitado, sendo os profissionais de segurança pública os primeiros, ainda em maio deste ano, após pressionarem o governo e fazerem manifestações em frente à Cidade Administrativa. Em junho foi a vez dos funcionários da SEF, responsável pela folha de pagamento, terem o benefício de 2018 quitado.

