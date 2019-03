Um homem, de 27 anos, foi preso na manhã de quarta-feira (20), em Guarujá, no litoral paulista, acusado de armazenar vídeos e fotos de pornografia infantil. A ação da Polícia Civil foi coordenada por agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos.



Em buscas na residência do autor foram localizadas, em um computador e em HDs externos, imagens com conteúdo sexual envolvendo menores.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o homem foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia infantil. O material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística de Santos.